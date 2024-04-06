Малкин оформил дубль в матче с «Тампой»

«Питтсбург» обыгрывает «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

На 17-й минуте второго периода вторую шайбу в игре забросил нападающий Евгений Малкин. Первый гол россиянин забил на 7-й минуте второго периода.

Для Малкина этот гол стал 25-м в текущем сезоне. Теперь на счету 37-летнего хоккеиста 61 (25+36) очко в нынешнем сезоне НХЛ.