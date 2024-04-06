Кросби забил 40-й гол в сезоне НХЛ в третий раз в карьере и впервые с 2017 года

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в матче с «Тампой» в регулярном чемпионате НХЛ. Команды играют второй период. Счет — 2:0.

Шайба стала для Кросби 40-й в этом сезоне. Канадец в третий раз в карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.

Ранее 36-летний форвард забросил 44 шайбы в сезоне-2016/17 и 51 шайбу в сезоне-2009/10. В каждом из этих сезонов Кросби становился лучшим снайпером лиги.

Кросби набрал 85-е (40+45) очков в 77 матчах этого сезона НХЛ.