Родители Малкина прослезились после второй шайбы хоккеиста в матче с «Тампой»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Родители хоккеиста Владимир и Наталья Малкины, находясь на трибунах во время этой встречи, не смогли сдержать слез после второй заброшенной шайбы их сыном. Теперь на счету 37-летнего форварда 25 голов и 36 результативных передач в 61 игре текущего сезона НХЛ.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В России нападающий играл за магнитогорский «Металлург» (2003-2006, 2012-2013).

Малкин также является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014) и участником трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014) в составе сборной России.