Малкин забросил 24-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» — 2:0.

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для него этот гол стал 24-м в текущем сезоне.

Теперь на счету 37-летнего россиянина 60 (24+36) очков в нынешнем сезоне НХЛ.