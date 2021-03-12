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Малкин оценил шансы «Питтсбурга» выиграть Кубок Стэнли

18:10
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 12 марта в интервью официальному сайту НХЛ прокомментировал шансы «пингвинов» выиграть Кубок Стэнли в нынешнем сезоне.

«Иногда Кубок Стэнли выигрывает не самая сильная команда. Скорее, чемпионом становится самая усердная команда, которая, например, блокирует все броски по воротам. У нас есть все для победы. Так что сейчас сложно сказать, чего нам недостает. В данный момент мы выглядим здорово, но нам нужно работать каждый день, чтобы становиться все лучше и лучше с каждой игрой», — признался Малкин.

По состоянию на 12 марта, «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе НХЛ.

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