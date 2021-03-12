Кравцов должен присоединиться к «Рейнджерс» через две недели
16:38
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, чей клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в первом раунде, должен присоединиться к «Рейнджерс», сообщает Lohud.
Ему нужно решить вопросы с визой, прилететь в США и отбыть обязательный карантин. В клубе рассчитывают, что на все это у него уйдет 10-14 дней.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 21-летний форвард провел 49 матчей и набрал 24 (16+8) очка.
Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...