Кравцов должен присоединиться к «Рейнджерс» через две недели

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, чей клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в первом раунде, должен присоединиться к «Рейнджерс», сообщает Lohud.

Ему нужно решить вопросы с визой, прилететь в США и отбыть обязательный карантин. В клубе рассчитывают, что на все это у него уйдет 10-14 дней.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 21-летний форвард провел 49 матчей и набрал 24 (16+8) очка.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.