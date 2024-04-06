Малкин обошел Кросби и Мэттьюса по количеству периодов с несколькими голами

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» — 4:1.

Как сообщает сайт НХЛ, 37-летний Малкин провел свой 34-й период с несколькими голами в карьере и обошел Сидни Кросби (33), а также Остона Мэттьюса (33) по данному показателю среди действующих игроков, уступая только Александру Овечкину (81).

На данный момент на счету Малкина 61 (25+36) очко в нынешнем сезоне НХЛ.