Малкин обошел Дельвеккио по очкам в истории НХЛ
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:4).
После этой игры на счету Малкина стало 1282 (490+792) очка за карьеру в НХЛ. По этому показателю 37-летний россиянин вышел на чистое 37-е место в истории лиги. Он обошел Алекса Дельвеккио, у которого 1281 очко. 36-е место в рейтинге занимает Джером Игинла с 1300 очками.
Малкин в текущем сезоне сыграл за «Питтсбург» 69 матчей и набрал 53 (19+34) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|70
|46
|24
|96
|2
|Каролина
|71
|44
|27
|95
|3
|Филадельфия
|70
|35
|35
|79
|4
|Вашингтон
|69
|34
|35
|77
|5
|Айлендерс
|69
|29
|40
|73
|6
|Нью-Джерси
|70
|34
|36
|72
|7
|Питтсбург
|69
|30
|39
|69
|8
|Коламбус
|70
|23
|47
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|41
|30
|97
|2
|Флорида
|69
|45
|24
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|69
|38
|31
|82
|5
|Детройт
|70
|36
|34
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|8
|Оттава
|68
|28
|40
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|45
|25
|95
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|3
|Виннипег
|69
|44
|25
|93
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Сент-Луис
|70
|37
|33
|77
|6
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|7
|Аризона
|70
|29
|41
|63
|8
|Чикаго
|70
|19
|51
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|70
|44
|26
|96
|2
|Эдмонтон
|67
|42
|25
|88
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|81
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|69
|28
|41
|69
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|69
|16
|53
|39
Результаты / календарь
13.03
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25.03
26.03
27.03
28.03
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|7 : 6 Б
|23.03
|03:00
|
Даллас – Питтсбург
|4 : 2
|23.03
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|6 : 1
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|2 : 1 ОТ
|23.03
|20:00
|
Айлендерс – Виннипег
|- : -
|23.03
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|23.03
|21:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|122
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|70
|119
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|112
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|66
|50
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|69
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Джейк Аллен
Нью-Джерси
|4
|1.76
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