«Аризона» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» в овертайме обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Койотс» забили Клейтон Келлер и Дилан Гюнтер. У «Кракен» единственный гол на счету Райкера Эванса.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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