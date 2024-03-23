Главный тренер «Каролины» Бриндамор — о Кузнецове: «Прошлое осталось в прошлом»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор высказался об игре российского нападающего Евгения Кузнецова. 23 марта «Харрикейнз» проиграли «Вашингтону» (6:7 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Все, что он делал с тех пор, как пришел к нам, было замечательно. Я думаю, он был очень благодарен за то, как все получилось [с обменом]. Прошлое осталось в прошлом, а мы пытаемся сосредоточиться на том, чтобы жить сегодняшним днем и сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя как можно комфортнее», — приводит слова Бриндамора ESPN.

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. За «ураганов» Кузнецов сыграл 9 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.