Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не вошел в тройку номинантов на «Билл Мастертон Трофи», который вручают хоккеистам, проявившим особое мужество и любовь к игре, сообщает сайт НХЛ.

Тройку претендентов составили Стивен Джонс из «Далласа», Бобби Райан из «Оттавы» и Оскар Линдблум из «Филадельфии».

Защитник «Старз» пропустил больше 20 месяцев из-за травмы, прежде чем вновь сыграть в НХЛ. У Райана были проблемы на почве алкоголизма, а Линдблум победил саркому.