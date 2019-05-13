Мальцев подписал трехлетний контракт с "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" объявил о подписании контрактов с нападающими Михаилом Мальцевым и Фабианом Зеттерлундом. Соглашения с 21-летним россиянином и 19-летним шведом рассчитаны на три года.

Мальцев был выбран "Дэвилз" в четвертом раунде под общим 102-м номером на драфте-2016. В минувшем сезоне он провел 13 матчей и набрал 2 (1+1) очка в составе СКА в регулярном чемпионате КХЛ, а также отметился 3 (1+2) очками в 17 играх плей-офф. Также на его счету 17 (7+10) очков в 31 матче ВХЛ в составе "СКА-Невы".

Зеттерлунд выбран в третьем раунде драфта-2017 под общим 63-м номером. В прошедшем сезоне он провел 16 игр и отметился 4 (2+2) очками в составе "Ферьестада" в Шведской хоккейной лиге.