Макс Пачиоретти продолжит карьеру в «Вашингтоне»

«Вашингтон» подписал контракт с нападающим Максом Пачиоретти, сообщает журналист Фрэнк Сервалли.

34-летний американец заключил соглашение сроком на один год с зарплатой в размере 2 миллионов долларов. Форвард может заработать еще 2 миллиона в виде бонусных выплат за проведение определенного количества игр.

В сезоне-2022/23 Пачиоретти провел 5 матчей за «Каролину» и набрал 6 (3+3) очков. Хоккеист пропустил большую часть сезона из-за травм.