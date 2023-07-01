Защитник Берроуз подписал контракт на 3 года с «Сан-Хосе»

Защитник Кайл Берроуз заключил контракт с «Сан-Хосе».

Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на 3 года на сумму 3,3 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 27-летний Берроуз играл за «Ванкувер». Он провел 48 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (2+3) баллов при показателе полезности «-5».