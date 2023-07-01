«Даллас» подписал контракт с Крэйгом Смитом

Нападающий Крэйг Смит подписал контракт с «Далласом».

Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на 1 год, зарплата — 1 миллион долларов.

В минувшем сезоне Смит провел 64 игры за «Бостон» и «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (9+7) баллов.