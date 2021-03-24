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Маккиннон стал восьмым игроком, забросившим 200 шайб в истории «Колорадо»

06:59
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал автором дубля в матче регулярного чемпионата против «Финикса» (4:2, третий период).

В этом матче 25-летний канадец преодолел отметку в 200 заброшенных шайб в составе команды.

Лучшим бомбардиром в истории «Эвеланш» является Джо Сакик (391 гол).

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