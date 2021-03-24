Маккиннон стал восьмым игроком, забросившим 200 шайб в истории «Колорадо»
06:59
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал автором дубля в матче регулярного чемпионата против «Финикса» (4:2, третий период).
В этом матче 25-летний канадец преодолел отметку в 200 заброшенных шайб в составе команды.
Two hundred goals for this guy, many more to go. #GoAvsGo pic.twitter.com/RlBABy0VzA— Colorado Avalanche (@Avalanche) March 24, 2021
Лучшим бомбардиром в истории «Эвеланш» является Джо Сакик (391 гол).
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