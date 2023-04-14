Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился голами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2). Это была последняя игра команд в регулярке.
В этом сезоне Макдэвид забросил 64 шайбы и ему не удалось повторить рекорд российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам за один розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ в XXI веке.
В сезоне-2007/08 Овечкину удалось достигнуть отметки в 65 заброшенных шайб.
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15.04
|14.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|4 : 5
|14.04
|02:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.04
|02:00
|
Рейнджерс – Торонто
|2 : 3
|14.04
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|14.04
|03:30
|
Даллас – Сент-Луис
|1 : 0
|14.04
|03:30
|
Чикаго – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|14.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|14.04
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|4 : 2
|14.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|14.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|14.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
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