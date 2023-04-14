Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился голами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2). Это была последняя игра команд в регулярке.

В этом сезоне Макдэвид забросил 64 шайбы и ему не удалось повторить рекорд российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по голам за один розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ в XXI веке.

В сезоне-2007/08 Овечкину удалось достигнуть отметки в 65 заброшенных шайб.