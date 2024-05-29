Алексей Ковалев: «У меня никогда с тренерами проблем не было, у них были проблемы со мной»

Тренер «Спартака», обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» рассказал о трудностях, которые у него возникали с тренерами за игровую карьеру.

«Если коротко, у меня никогда с тренерами проблем не было, у них были проблемы со мной. Я человек, который всегда хотел выигрывать, несмотря ни на что. Я очень тяжело переношу проигрыши. Как мне всегда говорили: «Вот, он вообще не старается» или еще чего-то не делает. Но никто не хотел говорить: «Какое у него катание, где он так научился кататься?»

Что касается тренеров, мне всегда хотелось понимать, что тренер хочет от меня. Много раз были случаи: не ставят на игру или ставят в другое звено. На следующий день я приходил к тренеру и спрашивал, в чем дело. Мне было не все равно. Кто-то это воспринимал, что я на рожон лезу, разборки устраиваю, другие воспринимали, что я заинтересован и что мне хочется играть и выигрывать. Был даже момент, когда я пришел к тренеру и сказал: «Вы мне объясните, что мне делать, что я делаю не так. Скажите, как вы хотите, чтобы я делал, посмотрим, может, это принесет результат». На что он мне ответил: «У меня еще 23 человека, о ком нужно волноваться. Если я буду волноваться о тебе, я не смогу делать свою работу». Я понял, что разговаривать с ним бессмысленно. Ему неинтересно что-то мне объяснять.

Я сейчас тренер, я испытал это все на себе, знаю, что испытывает игрок в определенной ситуации и как должен тренер действовать. Я бы никогда не ответил игроку таким образом, ведь это, считай, твои дети и твоя семья. Тебе нужно каждого игрока понять, обучить, каждому помочь, чтобы у него была хорошая карьера. Это приятная работа, когда ты видишь свои результаты, плоды", — сказал Ковалев «СЭ».

В своей игровой карьере Ковалев становился победителем Олимпиады-1992 в составе сборной России.

В НХЛ нападающий, помимо «Рейнджерс», выступал за «Питтсбург», «Монреаль», «Оттаву» и «Флориду». Всего в лиге он провел 1316 матчей, набрав 1029 (430+599) очков.

На данный момент Ковалев занимает второе место среди всех российских хоккеистов по общему количеству игр в НХЛ, уступая лишь форварду «Вашингтона» Александру Овечкину, пятое место — по набранным очкам, 7-е — по заброшенным шайбам, а также 6-е — по результативным передачам.

В России Ковалев защищал цвета московского «Динамо», «Лады», «Ак Барса» и «Атланта».