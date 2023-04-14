Овечкин: «Сезон окончен, ничего не поделаешь. Я всегда говорю «Каждое очко — важное»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) подвел итоги сезона.
«Сезон окончен, ничего не поделаешь. В течение года я всегда говорю: «Каждое очко — важное», верно? Необходимо набирать как можно больше в начале, чтобы не оказаться в такой ситуации, как мы были два месяца назад. Мы должны были гнаться за другой командой, и если мы набирали два очка, команды впереди нас получали тоже еще два очка. Если мы проигрывали, а они выигрывали, так что для нас это было движение как вверх, так и вниз», — цитирует пресс-служба лиги Овечкина.
«Вашингтон» не смог попасть в плей-офф НХЛ. Это случилось впервые за 8 лет.
37-летний Овечкин в этом сезоне набрал 75 (42+33) очков в 73 встречах.
|14.04
|02:00
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Монреаль – Бостон
|4 : 5
|14.04
|02:00
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Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
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Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.04
|02:00
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Рейнджерс – Торонто
|2 : 3
|14.04
|02:00
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Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
|02:00
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Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
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Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
|03:00
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Нэшвилл – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|14.04
|03:30
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Даллас – Сент-Луис
|1 : 0
|14.04
|03:30
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Чикаго – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|14.04
|04:00
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Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|14.04
|04:00
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Колорадо – Виннипег
|4 : 2
|14.04
|05:00
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Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|14.04
|05:00
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Сиэтл – Вегас
|- : -
|14.04
|05:00
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Аризона – Ванкувер
|4 : 5 ОТ