Овечкин: «Сезон окончен, ничего не поделаешь. Я всегда говорю «Каждое очко — важное»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) подвел итоги сезона.

«Сезон окончен, ничего не поделаешь. В течение года я всегда говорю: «Каждое очко — важное», верно? Необходимо набирать как можно больше в начале, чтобы не оказаться в такой ситуации, как мы были два месяца назад. Мы должны были гнаться за другой командой, и если мы набирали два очка, команды впереди нас получали тоже еще два очка. Если мы проигрывали, а они выигрывали, так что для нас это было движение как вверх, так и вниз», — цитирует пресс-служба лиги Овечкина.

«Вашингтон» не смог попасть в плей-офф НХЛ. Это случилось впервые за 8 лет.

37-летний Овечкин в этом сезоне набрал 75 (42+33) очков в 73 встречах.