Макдэвид забил «Вашингтону» в 500-м матче НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

25-летний канадец забросил шайбу на 29-й минуте и сделал счет 1:2. Для Макдэвида это 500-й матч в НХЛ.

На данный момент на счету Макдэвида 26 (13+13) очков в 13 матчах сезона.