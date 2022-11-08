Два очка Маршана помогли «Бостону» обыграть «Сент-Луис»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» шайбы забросил Джейк Дебраск, Патрис Бержерон и Трент Фредерик, у Брэда Маршана две результативные передачи. «Блюзмены» ответили точным броском Брэйдена Шенна.

После этого матча «Бостон» с 22 очками возглавяет Восточную конференцию, «Сент-Луис» с 6 очками — на последней строчке Запада.