Супергол Макдэвида: канадский нападающий обыграл троих соперников перед точным броском!

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.

В составе «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Макдэвид, в красивом стиле на скорости обыграв трех соперников. Он же реализовал победный буллит.

Всего в этом сезоне 24-летний кандец провел 16 матчей, в которых набрал 30 (11+19) очков.

Предлагаем вашему вниманию видео заброшенной шайбы.