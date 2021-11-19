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Супергол Макдэвида: канадский нападающий обыграл троих соперников перед точным броском!

Макдэвид обыграл троих соперников перед голом в ворота «Виннипега»
08:13
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.

В составе «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Макдэвид, в красивом стиле на скорости обыграв трех соперников. Он же реализовал победный буллит.

Всего в этом сезоне 24-летний кандец провел 16 матчей, в которых набрал 30 (11+19) очков.

Предлагаем вашему вниманию видео заброшенной шайбы.

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Роман Шишов все материалы автора
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