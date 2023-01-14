Макдэвид набрал 80 очков в 44 матчах сезона, это первый случай в НХЛ за 28 лет

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Это результативное действие стало для 26-летнего канадца 80-м в сезоне-2022/23, у него ушло 44 матча на достижение этой отметки.

Макдэвид стал первым за 28 лет хоккеистом в НХЛ, которому удалось набрать 80 очков за первые 44 матча в сезоне или менее. Предыдущими игроками, которым покорялось это достижение, были Марио Лемье (80 очков в 31 матче) Яромир Ягр (80 очков в 37 матчах) и Рон Франсис (80 очков в 44 играх), все три спортсмена сделали это в сезоне-1995/1996.