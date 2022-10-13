Макдэвид набрал 700 очков в НХЛ
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:3).
Таким образом, 25-летний канадец набрал 701 (242+459) очков в 488 матчах НХЛ. Только пять игроков в истории лиги достигли отметки в 700 очков за меньшее количество игр: Уэйн Гретцки (317), Марио Лемье (363), Петер Штястны (457), Майк Босси (469) и Яри Курри (483).
В минувшем сезоне Макдэвид провел 80 матчей в регулярном сезоне, набрав 123 (44+79) очка. Также он набрал 33 (10+23) очка в 16 матчах плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
7.10
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12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 5
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 3
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 2
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|5 : 4 ОТ
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
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