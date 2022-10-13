Макдэвид набрал 700 очков в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:3).

Таким образом, 25-летний канадец набрал 701 (242+459) очков в 488 матчах НХЛ. Только пять игроков в истории лиги достигли отметки в 700 очков за меньшее количество игр: Уэйн Гретцки (317), Марио Лемье (363), Петер Штястны (457), Майк Босси (469) и Яри Курри (483).

В минувшем сезоне Макдэвид провел 80 матчей в регулярном сезоне, набрав 123 (44+79) очка. Также он набрал 33 (10+23) очка в 16 матчах плей-офф.