НХЛ: «Вашингтон» — «Бостон», «Каролина» — «Коламбус» и другие матчи 13 октября

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Регулярный чемпионат НХЛ.

13 октября, четверг

«Вашингтон» — «Бостон» — 2.00 (мск)

«Каролина» — «Коламбус» — 2.00

«Монреаль» — «Торонто» — 2.00

«Колорадо» — «Чикаго» — 4.30

«Анахайм» — «Сиэтл» — 5.00

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5.00

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке