Ничушкин признан третьей звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2).

27-летний россиянин оформил в этой встрече дубль. Первой звездой признан Арттури Лехконен, забивший два гола. Вторая звезда — Микко Рантанен, оформивший ассистентский покер.

В следующем матче «Колорадо» 14 октября встретится с «Калгари», «Чикаго» в этот же день сыграет против «Вегаса».