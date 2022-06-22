Макар стал лучшим защитником регулярного чемпионата НХЛ

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар стал обладателем «Норрис Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне 23-летний канадец провел 77 матчей в регулярном чемпионате, набрав 86 (28+58) очков при показателе полезности «+48». Для Макара это первый «Норрис Трофи» в карьере.

«Норрис Трофи» вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата. В прошлом году награду получил защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.