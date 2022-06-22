Мэттьюс стал обладателем «Харт Трофи»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Харт Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне 24-летний американец провел 73 матча, в которых набрал 106 (60+46) очков. На приз претендовали вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которые заняли в голосовании третье и второе места соответственно.

Также Мэттьюс стал обладателем «Тед Линдсей Эворд».

«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне обладателем приза стал Макдэвид.