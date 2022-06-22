Мэттьюс признан самым выдающимся игроком сезона НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Тед Линдсей Эворд».

В минувшем сезоне 24-летний американец провел 73 матча, в которых набрал 106 (60+46) очков. Также на приз претендовали защитник «Нэшвилла» Роман Йоси и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Приз «Тед Линдсей Эворд» вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. В прошлом сезоне обладателем приза стал Макдэвид.