Макар признан первой звездой дня в НХЛ

Защитник «Колорадо» Кайл Макар стал первой звездой игрового дня НХЛ.

25-летний канадец забил три гола в матче с «Детройтом» (7:2), впервые оформив хет-трик. Второй звездой признан его партнер по «Эвеланш» форвард Натан Маккиннон, у которого 4 (1+3) очка. Третья звезда — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забивший победный гол в матче против «Баффало» (2:1 ОТ).

В текущем сезоне Макар провел 59 матчей, в которых набрал 70 (17+53) очков.