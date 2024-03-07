Бертуцци — об игре Самсонова с «Баффало»: «Он был сегодня нашей звездой»

Форвард «Торонто» Тайлер Бертуцци поделился мнением об игре вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:1 ОТ).

«Он был сегодня нашей звездой. Приятно видеть, как он вновь делает то, что хорошо умеет, и обретает уверенность. Он будет играть потрясающе за нас в дальнейшем», — приводит слова Бертуцци официальный сайт НХЛ.

В конце 2023 года «Торонто» отправил 26-летнего россиняина на драфт отказов, однако голкипер не был выбран ни одним клубом и был переведен «Торонто» в АХЛ.

В текущем сезоне Самсонов провел 29 матчей, в которых дважды сыграл на ноль при 88,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.14.