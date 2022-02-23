Челиос: «Не буду говорить, что доволен, но меня не беспокоит, что Хара побьет мой рекорд»

Бывший игрок «Детройта» Крис Челиос высказался о том, что хоккеист «Айлендерс» Здено Хара повторил его рекорд по числу матчей в НХЛ среди защитников.

«Потрясающе, что он так долго играет, особенно с такими габаритами. И так эффективно! Я пару раз встречался с ним, говорил. Он отличный человек, замечательный командный игрок. Не буду утверждать, что доволен, но меня совсем не беспокоит то, что он побьёт рекорд. Я поздравляю его, это потрясающее достижение.



Я даже не знал, что кто-то приблизился к рекорду, пока мне не рассказали об этом. Но рекорды для того и существуют, чтобы их бить, так? Я в любом случае останусь рекордсменом среди американцев. Это же здорово. Требуется определенное везение, надо оказаться в нужном месте. Последние десять лет карьеры я провел в «Детройте». Мне не нужно было никуда переезжать. Все удачно сложилось, нагрузки на меня уже были не такими тяжёлыми, как в 25 лет, когда я играл по 30 минут за матч. Мне очень повезло, что я попал в «Детройт» в 1998 году. Это помогло мне продлить карьеру», — приводит официальный сайт НХЛ слова Челиоса.

Сегодня, 23 февраля Хара принял участие в матче «Айлендерс» против «Сиэтла». Эта игра стала для 44-летнего словака 1651-й в карьере. Ровно столько же в лиге провел Челиос.

Хара может побить рекорд Челиоса 25 февраля в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе».