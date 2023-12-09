Луостаринен — об игре Бобровского: «В матче с «Питтсбургом» он был как кирпичная стена»

Форвард «Флориды» Ээту Луостаринен поделился впечатлением от игры вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

«Боб проводит невероятный сезон. Сегодня он был как кирпичная стена. Это то, что поможет нам побеждать», — приводит слова Луостаринена официальный сайт НХЛ.

Бобровский отразил 26 бросков и был признан первой звездой матча.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 20 матчей, в которых отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.42.