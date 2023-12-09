«Эдмонтон» выиграл у «Миннесоты» и продлил победную серию
«Эдмонтон» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Ойлерз» одержали шестую победу подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)
Голы: Бушар — 6 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 15:16 — 1:0. Болди — 6 (Фэйбер, Юханссон), 20:15 — 1:1. Эрикссон Эк — 13 (Болди, Юханссон), 20:41 — 1:2. Макдэвид — 9 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 21:21 — 2:2. Девар — 6 (Хартман, Фэйбер), 31:58 — 2:3. Драйзайтль — 10 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 38:30 — 3:3. Бушар — 7 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 41:32 — 4:3.
Вратари: Скиннер — Флери (58:13).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (18+14+8) — 20 (4+7+9).
Наши: — - Капризов (21.53/2/-1).
9 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Филадельфия
|26
|14
|12
|30
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Каролина
|26
|14
|12
|29
|5
|Вашингтон
|23
|12
|11
|27
|6
|Нью-Джерси
|24
|13
|11
|27
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|29
|9
|20
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|17
|8
|37
|2
|Флорида
|26
|16
|10
|34
|3
|Детройт
|25
|14
|11
|32
|4
|Торонто
|23
|13
|10
|30
|5
|Тампа-Бэй
|28
|12
|16
|29
|6
|Монреаль
|26
|11
|15
|25
|7
|Баффало
|27
|11
|16
|24
|8
|Оттава
|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|26
|16
|10
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|25
|13
|12
|28
|5
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|6
|Сент-Луис
|26
|13
|13
|27
|7
|Миннесота
|25
|9
|16
|22
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|27
|17
|10
|35
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|25
|5
|Эдмонтон
|24
|11
|13
|23
|6
|Сиэтл
|27
|8
|19
|22
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|9.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|3 : 1
|9.12
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|5 : 2
|9.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|4 : 3
|9.12
|21:00
|
Бостон – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|26
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84