Лундквист вышел на третье место по числу игр плей-офф НХЛ подряд

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист вышел с первых минут в матче плей-офф с «Каролиной». Эта игра стала для него 128-й в стартовом составе матча Кубка Стэнли подряд. Встреча завершилась победой «Харрикейнс» со счетом 3:2.

Это третья по длительности полоса в истории, передает официальный Twitter НХЛ. Впереди расположились Патрик Руа с 137-ю встречами и Мартин Бродо с 194-мя играми.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.