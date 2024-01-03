Лос-Анджелес — Торонто: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» одержал победу над «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд. На данный момент команда с 45 очками в 34 играх в располагается на 5-м месте в таблице Западной конференции. «Торонто» набрал 43 очка за 35 встреч и поднялся на шестую позицию на «Востоке».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте