Форвард «Сан-Хосе» Барабанов набрал 100-е очко в НХЛ

«Детройт» обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «акул» Александр Барабанов в этом матче отметился заброшенной шайбой.

Барабанов набрал 100-е очко в НХЛ. Теперь на счету 29-летнего форварда 30 заброшенных шайб и 70 результативных передач в 178 встречах лиги.

В нынешнем сезоне россиянин провел 18 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 очков (2+4).