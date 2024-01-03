Форвард «Сан-Хосе» Барабанов набрал 100-е очко в НХЛ
«Детройт» обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Российский нападающий «акул» Александр Барабанов в этом матче отметился заброшенной шайбой.
Барабанов набрал 100-е очко в НХЛ. Теперь на счету 29-летнего форварда 30 заброшенных шайб и 70 результативных передач в 178 встречах лиги.
В нынешнем сезоне россиянин провел 18 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 очков (2+4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|42
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|35
|18
|17
|43
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|37
|24
|13
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|1 : 4
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 6
|3.01
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 0
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 3
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|1 : 4
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|6 : 3
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|3 : 5
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|34
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
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