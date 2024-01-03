«Сан-Хосе» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Для «Шаркс» это поражение стало девятым подряд в НХЛ, команда занимает последнее место в таблице Западной конференции. «Детройт» идет 12-м на «Востоке».

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