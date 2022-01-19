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Сегодня, 09:15

Гол и результативная передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Лос-Анджелес»

Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Twitter

«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

В составе «Лайтнинг» голом и результативной передачей отличился нападающий Никита Кучеров. Теперь на его счету 15 (5+10) очков в 9 матчах нынешнего сезона. Также результативную передачу сделал защитник «Тампы» Михаил Сергачев, у которого теперь 19 (2+17) очков в 37 встречах.

«Тампа» одержала четвертую победу подряд, «Лос-Анджелес» потерпел поражение во второй игре кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)

Голы: Хедман — 8, 13:17 — 0:1. Лизотт — 5, 28:52 — 1:1. Иафалло — 11 (мен.), 31:44 — 2:1. Кучеров — 5 (бол., Хедман, Стэмкос), 33:03 — 2:2. Белльмар — 5 (мен., Жозеф), 34:40 — 2:3. Калиев — 7 (Дурзи, Купари), 36:06 — 3:3. Хедман — 9 (Кучеров, Пойнт), 50:43 — 3:4. Жозеф — 6 (Макдона, Сергачев), 55:20 — 3:5. Стэмкос — 19 (п.в., Киллорн), 57:18 — 3:6. Дано — 10, 59:05 — 4:6.

Вратари: Петерсен (55:28 — 57:18) — Василевский.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 36 (4+18+14) — 25 (4+9+12).

Наши: — - Кучеров (21.11/4/-2), Сергачев (27.38/2/0).

19 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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  • Упёртый русский

    Дурак, что ты мне пишешь? Ты же Пронькин, вот с ним и общайся!

    19.01.2022

  • Werewolf

    А сколько у немца и Макди было после первых 9 матчей? Или даже после 15? Ты бы еще после одного матча сравнивал.

    19.01.2022

  • Упёртый русский

    1,67 средняя результативность после 9 матчей у Куча... И это Тампа с 4 защами в заявке играет... 1,54 - у немца, к примеру, у Макди чуть больше. Кто там писал, что с лидерами ЭО невозможно бороться по очкам?

    19.01.2022

  • Михаил Пронькин

    Витя - царь и бог этой Тампы. Если не сбавит, то запросто может идти на Харт+Норрис.

    19.01.2022

  • shur

    Кучерову мешают травмы. А он супер!

    19.01.2022

  • Женек10

    Ну вот четвёртый гол уже точно лишний был (( Куч стабильные 2 очка, радует. После 8 бросков и одного гола в первом периоде кто ждал итоговые 10 шайб?) Витя без Куча то очко за игру держал, а теперь может наберёт 82+ за сезон.

    19.01.2022

  • shurikfromkaragay

    Лизотт забил гол после подножки Пойнту. Почему полосатые не свистнули?

    19.01.2022

  • Женек10

    Ну вот четвёртый гол уже точно лишний был (( Куч стабильные 2 очка, радует. После 8 бросков и одного гола в первом периоде кто ждал итоговые 10 шайб?) Витя без Куча то очко за игру держал, а теперь может наберёт 82+ за сезон.

    19.01.2022

    • Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне. Видео

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    1 Каролина 36 26 10 54
    2 Рейнджерс 39 25 14 54
    3 Вашингтон 40 22 18 53
    4 Питтсбург 38 23 15 51
    5 Коламбус 36 17 19 35
    6 Филадельфия 39 13 26 34
    7 Нью-Джерси 37 14 23 33
    8 Айлендерс 32 13 19 32
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 41 27 14 59
    2 Флорида 39 26 13 57
    3 Торонто 36 24 12 51
    4 Бостон 36 22 14 46
    5 Детройт 40 18 22 41
    6 Баффало 39 12 27 31
    7 Оттава 32 11 21 24
    8 Монреаль 38 8 30 21
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 36 25 11 53
    2 Сент-Луис 39 23 16 51
    3 Нэшвилл 41 24 17 51
    4 Миннесота 35 22 13 47
    5 Виннипег 35 17 18 40
    6 Даллас 36 18 18 38
    7 Чикаго 39 15 24 36
    8 Аризона 37 9 28 22
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 40 23 17 48
    2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
    3 Анахайм 41 19 22 45
    4 Сан-Хосе 40 21 19 44
    5 Калгари 35 18 17 42
    6 Ванкувер 39 18 21 39
    7 Эдмонтон 35 18 17 38
    8 Сиэтл 38 11 27 26
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    Филадельфия – Айлендерс
    		3 : 4 Б
    19.01 03:00
    Айлендерс – Коламбус
    		 - : -
    19.01 03:00
    Бостон – Каролина
    		 1 : 7
    19.01 03:00
    Вашингтон – Виннипег
    		 4 : 3 ОТ
    19.01 03:00
    Оттава – Баффало
    		 1 : 3
    19.01 03:00
    Филадельфия – Детройт
    		 - : -
    19.01 04:00
    Нэшвилл – Ванкувер
    		 1 : 3
    19.01 04:30
    Даллас – Монреаль
    		 3 : 5
    19.01 05:00
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    19.01 05:00
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    		 - : -
    19.01 06:30
    Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
    		 4 : 6
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    Вратари (КН)
    И О
    Александр Овечкин

    Александр Овечкин

    Вашингтон

    		 40 55
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 35 54
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    Коннор Макдэвид

    Эдмонтон

    		 34 53
    И Г
    Александр Овечкин

    Александр Овечкин

    Вашингтон

    		 40 27
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