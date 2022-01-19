Гол и результативная передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Лос-Анджелес»

«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

В составе «Лайтнинг» голом и результативной передачей отличился нападающий Никита Кучеров. Теперь на его счету 15 (5+10) очков в 9 матчах нынешнего сезона. Также результативную передачу сделал защитник «Тампы» Михаил Сергачев, у которого теперь 19 (2+17) очков в 37 встречах.

«Тампа» одержала четвертую победу подряд, «Лос-Анджелес» потерпел поражение во второй игре кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)

Голы: Хедман — 8, 13:17 — 0:1. Лизотт — 5, 28:52 — 1:1. Иафалло — 11 (мен.), 31:44 — 2:1. Кучеров — 5 (бол., Хедман, Стэмкос), 33:03 — 2:2. Белльмар — 5 (мен., Жозеф), 34:40 — 2:3. Калиев — 7 (Дурзи, Купари), 36:06 — 3:3. Хедман — 9 (Кучеров, Пойнт), 50:43 — 3:4. Жозеф — 6 (Макдона, Сергачев), 55:20 — 3:5. Стэмкос — 19 (п.в., Киллорн), 57:18 — 3:6. Дано — 10, 59:05 — 4:6.

Вратари: Петерсен (55:28 — 57:18) — Василевский.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 36 (4+18+14) — 25 (4+9+12).

Наши: — - Кучеров (21.11/4/-2), Сергачев (27.38/2/0).

19 января. Лос-Анджелес. Staples Center.