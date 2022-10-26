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Сегодня, 08:18

Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Виктория Кравченко
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Никита Кучеров (в центре) с партнерами по «Тампа-Бэй».
Фото Global Look Press

«Тампа-Бэй» в гостях проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.

В составе хозяев шайбы забросили Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе. У гостей отличились Брэндон Хэгел и Никита Кучеров.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 29 сейвов из 33 броска соперника.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Дано — 4 (Виларди, Андерсон), 7:20 — 1:0. Хагель — 2, 15:14 — 1:1. Виларди — 5 (бол., Даути, Фиала), 25:03 — 2:1. Лизотт — 1 (Кларк, Калиев), 33:17 — 3:1. Кемпе — 5 (Копитар), 54:30 — 4:1. Кучеров — 1, 57:44 — 4:2.

Вратари: Куик — Василевский (57:18 — 57:44, 58:14).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 33 (7+11+15) — 25 (7+9+9).

Наши: — - Кучеров (25.22/3/+1), Наместников (12.52/0/-1), Сергачев (21.50/0/0).
26 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 16 480 зрителей.

ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 7 3 4 8
7 Коламбус 8 3 5 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 7 3 4 6
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
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2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 4 3 1 6
5 Виннипег 6 3 3 6
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8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
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Коламбус – Аризона
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Монреаль – Миннесота
 1 : 3
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Рейнджерс – Колорадо
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 4 : 1
26.10 05:00
Сиэтл – Баффало
 5 : 1
26.10 05:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
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