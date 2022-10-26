Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
«Тампа-Бэй» в гостях проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.
В составе хозяев шайбы забросили Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе. У гостей отличились Брэндон Хэгел и Никита Кучеров.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 29 сейвов из 33 броска соперника.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Дано — 4 (Виларди, Андерсон), 7:20 — 1:0. Хагель — 2, 15:14 — 1:1. Виларди — 5 (бол., Даути, Фиала), 25:03 — 2:1. Лизотт — 1 (Кларк, Калиев), 33:17 — 3:1. Кемпе — 5 (Копитар), 54:30 — 4:1. Кучеров — 1, 57:44 — 4:2.
Вратари: Куик — Василевский (57:18 — 57:44, 58:14).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 33 (7+11+15) — 25 (7+9+9).
Наши: — - Кучеров (25.22/3/+1), Наместников (12.52/0/-1), Сергачев (21.50/0/0).
26 октября. Лос-Анджелес. Staples Center. 16 480 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
|7
|3
|4
|8
|7
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|12
|2
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|3
|Баффало
|6
|4
|2
|8
|4
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|5
|Детройт
|6
|3
|3
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|7
|3
|4
|6
|8
|Монреаль
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|4
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|5
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|26.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|3 : 1
|26.10
|02:00
|
Коламбус – Аризона
|3 : 6
|26.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|1 : 3
|26.10
|02:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|2 : 3 Б
|26.10
|02:30
|
Детройт – Нью-Джерси
|2 : 6
|26.10
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|4 : 2
|26.10
|04:00
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 1
|26.10
|05:00
|
Сиэтл – Баффало
|5 : 1
|26.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|4 : 2
|26.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|2 : 4
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|7
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|7
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65