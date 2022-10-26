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Сегодня, 07:33

«Сиэтл» обыграл «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Кракен» прервали трехматчевую победную серию «Сэйбрз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Олексяк — 1 (Спронг, Гурд), 2:20 — 1:0. Гики — 1 (Танев, Данн), 5:39 — 2:0. Спронг — 1 (Танев), 24:46 — 3:0. Козенс — 2 (Хиностроза, Далин), 32:25 — 3:1. Маккэн — 4 (бол., Бураковски, Данн), 36:07 — 4:1. Бенайерс — 3 (бол., Шульц, Спронг), 49:45 — 5:1.

Вратари: Джонс — Комри.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (11+8+5) — 16 (5+5+6).

Наши: — - Любушкин (16.14/0/0).

26 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сиэтл Кракен
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2 Питтсбург 7 4 3 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 7 3 4 8
7 Коламбус 8 3 5 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 4 3 1 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 6 5 1 10
2 Вегас 7 5 2 10
3 Сиэтл 8 3 5 8
4 Эдмонтон 6 3 3 6
5 Лос-Анджелес 7 3 4 6
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
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31.10
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Бостон – Даллас
 3 : 1
26.10 02:00
Коламбус – Аризона
 3 : 6
26.10 02:00
Монреаль – Миннесота
 1 : 3
26.10 02:00
Рейнджерс – Колорадо
 2 : 3 Б
26.10 02:30
Детройт – Нью-Джерси
 2 : 6
26.10 03:00
Чикаго – Флорида
 4 : 2
26.10 04:00
Калгари – Питтсбург
 4 : 1
26.10 05:00
Сиэтл – Баффало
 5 : 1
26.10 05:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
26.10 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

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Артемий Панарин

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 7 12
И Г
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

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Тампа-Бэй

 6 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

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И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
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