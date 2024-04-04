«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кингз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа отметился тремя голевыми передачами, а Тревор Мур оформил хет-трик.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте