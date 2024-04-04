«Даллас» разгромил «Эдмонтон»

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«Даллас» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Старз» одержали восьмую победу подряд.

Чешский нападающий Радек Факса забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Даллас» набрал 105 очков и лидирует в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке — 95 очков.