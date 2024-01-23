«Сан-Хосе» в серии буллитов победил «Лос-Анджелес»
«Сан-Хосе» в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
В основное время за «Кингз» забили Тревор Мур, Куинтон Байфилд и Дрю Даути. У «Шаркс» отличились Фабиан Зеттерлунд, Вильям Эклунд и Джастин Бейли.
Победный буллит в матче на счету форварда «Сан-Хосе» Логана Кутюра.
«Сан-Хосе» набрал 28 очков в 47 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице «Запада». «Лос-Анджелес» находится на седьмой строчке с 53 баллами в 44 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Зеттерлунд — 14 (Хоффман, Гертл), 27:46 — 0:1. Эклунд — 8 (Штурм, Рутта), 29:06 — 0:2. Мур — 21 (Фиала), 37:06 — 1:2. Байфилд — 14 (Кемпе, Спенс), 41:33 — 2:2. Бэйли — 3 (Карпентер), 46:17 — 2:3. Даути — 11 (бол., Фиала, Байфилд), 58:02 — 3:3.
Победный буллит: Кутюр.
Вратари: Риттих (57:49 — 58:02) — Кяхкенен (27:12 — 27:46).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 46 (18+10+13+5) — 30 (6+12+10+2).
Наши: Гавриков (20.01/1/-2) — Барабанов (16.31/6/0), Охотюк (11.52/1/-1).
23 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
|Столичный дивизион
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|25
|22
|56
|3
|Каролина
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|25
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|55
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|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|46
|20
|26
|51
|6
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|44
|22
|22
|50
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|14
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|29
|17
|67
|2
|Флорида
|46
|28
|18
|60
|3
|Торонто
|45
|23
|22
|54
|4
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|24
|22
|53
|5
|Тампа-Бэй
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|24
|23
|53
|6
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|19
|27
|45
|7
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|20
|26
|44
|8
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|42
|17
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|46
|27
|19
|60
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Аризона
|45
|23
|22
|49
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
|Миннесота
|46
|20
|26
|45
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|47
|32
|15
|68
|2
|Вегас
|47
|27
|20
|60
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|6
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|7
|Анахайм
|46
|15
|31
|31
|8
|Сан-Хосе
|47
|12
|35
|28
|23.01
|03:00
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Бостон – Виннипег
|4 : 1
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Вегас
|6 : 5 ОТ
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Флорида
|1 : 4
|23.01
|05:00
|
Аризона – Питтсбург
|5 : 2
|23.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|2 : 0
|23.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|46
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|38
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|46
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76