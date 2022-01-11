«Колорадо» победил «Сиэтл», Ничушкин очков не набрал

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 4:3. Победный гол забил Назем Кадри.

Также в составе Эвеланш отличились Девон Тейвз и Николас Обе-Кубель (дубль).

В составе Сиэтла голы забили Маркус Йоханссон, Джаред МакКанн и Колин Блэквелл.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрал. Всего в этом сезоне у 26-летнего форварда 16 (10+6) очков в 19 матчах.

«Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западаной конференции. «Сиэтл» — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сиэтл» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Обе-Кубель — 3 (О`Коннор, Ньюхук), 5:50 — 1:0. Юханссон — 3 (бол., Эберле, Маккэн), 9:16 — 1:1. Маккэн — 14 (Юханссон, Данн), 24:49 — 1:2. Блэкуэлл — 3 (Олексяк, Гурд), 34:20 — 1:3. Обе-Кубель — 4 (Бураковски, Дж. Джонсон), 37:00 — 2:3. Тэйвз — 7 (Макар, Кадри), 51:47 — 3:3. Кадри — 13 (Джост, Бураковски), 54:17 — 4:3.

Вратари: Францоуз — Грубауэр (57:54 — 59:50, 59:58).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (9+12+14) — 26 (10+8+8).

Наши: Ничушкин (19.10/2/0) — -.

11 января. Денвер. Ball Arena. 17 516 зрителей.