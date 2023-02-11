«Лос-Анджелес» продлил вратаря Копли на один год и 1,5 миллиона долларов

«Лос-Анджелес» объявил о продлении контракта с вратарем Финиксом Копли на один год и 1,5 миллиона долларов.

В этом сезоне 31-летний американец провел 20 матчей в НХЛ, одержал 15 побед при коэффициенте надежности 2,92. В этих играх Копли совершил 89,7 процентов сэйвов.

«Кингз» в регулярном чемпионате идут на 6-м месте в Западной конференции.