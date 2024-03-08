«Лос-Анджелес» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в овертайме обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 75 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Оттава» с 54 очками — на 15-й строчке «Востока».