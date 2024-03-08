«Миннесота» — «Аризона»: видеообзор матча

«Миннесота» переиграла «Аризону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов забросил одну шайбу, которая стала для него 30-й в текущем сезоне.

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