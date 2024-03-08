«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» на выезде разгромили «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У клуба из Нью-Йорка по 3 очка набрали Бо Хорват и Брок Нельсон. Российский защитник Александр Романов забил один гол. Его соотечественник — вратарь Илья Сорокин — сделал 23 сейва. У хозяев голы забивали Майк Хоффман и Томас Бордело.

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