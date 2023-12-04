«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Колорадо»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 4:1.

На гол Джоша Мэнсона «Кингз» ответили дублем Куинтона Байфилда и шайбами Тревора Мура и Дрю Даути. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 33 броска из 36.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 31 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Колорадо» с 32 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Мэнсон — 1 (Рантанен, Маккиннон), 12:28 — 0:1. Байфилд — 5 (Андерсон, Кемпе), 29:03 — 1:1. Байфилд — 6 (Кемпе, Копитар), 53:26 — 2:1. Мур — 12 (Грундстрем), 54:22 — 3:1. Даути — 5 (п.в., Тэлбот), 58:53 — 4:1.

Вратари: Тэлбот — Георгиев (57:21 — 58:53).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 38 (6+9+23) — 21 (6+10+5).

Наши: Гавриков (21.08/3/0) — Ничушкин (21.35/0/-2).

4 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.